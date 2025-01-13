Зеленський: росія не зупиняє свої війни за бажанням – її можна тільки примусити до миру

За тиждень росіяни скинули близько 700 авіабомб і застосували понад 600 ударних дронів, атакуючи населені пункти України та позиції української армії на фронті, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кожного тижня російська війна триває лише завдяки здатності російської армії так тероризувати Україну та використовувати свою перевагу в небі. Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі "Рамштайн" щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що українська сторона обговорювала з партнерами і, зокрема, зі США, можливості надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них.

"У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир", - наголосив президент.

"росія не зупиняє свої війни за бажанням – її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО", - підсумував він.