Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Україна завершує підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами

103
Зеленський: Україна завершує підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами

Україна завершує підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами. Документ стосується постачання систем ППО, далекобійних засобів і розширення оборонних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що Україна працює з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї.

"Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL", - зазначив він.

Також, за його словами, вже готуються дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій.

"Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", - пояснив Зеленський.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) це ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.

Зеленський, ППО, PURL
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 20 октября 2025
Воскресенье, 19 октября 2025
Суббота, 18 октября 2025
Пятница, 17 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023