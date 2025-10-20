Зеленський: Україна завершує підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами

Україна завершує підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами. Документ стосується постачання систем ППО, далекобійних засобів і розширення оборонних технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Президент повідомив, що Україна працює з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї.
"Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL", - зазначив він.
Також, за його словами, вже готуються дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій.
"Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", - пояснив Зеленський.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) це ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.
