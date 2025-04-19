У США продовжуються масові звільнення федеральних працівників

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує масові звільнення федеральних працівників для заміни їх лояльними до нього людьми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios.

Зазначається, що у федеральному уряді працює велика кількість безпартійних держслужбовців, які мали захист від політично мотивованих звільнень.

Під час свого першого президентства Трамп видав указ, відомий як «Список F», що був спрямований на послаблення цього захисту.

Експрезидент Джо Байден скасував указ попередника, проте Трамп, повернувшись до влади, відновив його дію.

У перший день президентства він видав указ, у якому йдеться про необхідність підвищити відповідальність федеральних працівників, яких занадто складно звільняти через захисні механізми.

Відновлений «Список F» може стосуватися 2% федеральних працівників, або 50 тисяч людей. Їх можуть перевести з держслужбовців у інший статус, який не передбачає захисту, і після того легко звільнити.

До 20 квітня відомства мають подати рекомендації щодо того, які посади можуть підлягати зміні статусу.