Трамп: Ми, всі разом, зробимо Америку більшою, кращою, сильнішою, здоровішою та релігійною

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить Америку більшою, сильнішою та релігійною. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у неділю, 20 квітня.

Трамп у Великдень звернувся до громадян США з новими обіцянками. За його словами, держава має стати набагато кращою.

"Ми, всі разом, зробимо Америку більшою, кращою, сильнішою, здоровішою та релігійною, якою вона ніколи ще не була", - написав президент США.