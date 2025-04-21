Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Трамп: Ми, всі разом, зробимо Америку більшою, кращою, сильнішою, здоровішою та релігійною

175

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробить Америку більшою, сильнішою та релігійною. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у неділю, 20 квітня.

Трамп у Великдень звернувся до громадян США з новими обіцянками. За його словами, держава має стати набагато кращою.

"Ми, всі разом, зробимо Америку більшою, кращою, сильнішою, здоровішою та релігійною, якою вона ніколи ще не була", - написав президент США.

Трамп
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 21 апреля 2025
Воскресенье, 20 апреля 2025
Суббота, 19 апреля 2025
Пятница, 18 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023