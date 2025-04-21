Повітряні Сили України знищили протягом тижня 699 повітряних цілей росії

За тиждень протиповітряною обороною українські військові знищили 699 повітряних цілей росії, зокрема, 159 ударних БпЛА типу Shahed. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Повідомляється, що протягом тижня з 14 квітня по 20 квітня протиповітряною обороною Сил оборони знищено 699 повітряних цілей:

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

159 ударних БпЛА типу Shahed;

201 розвідувальний БпЛА;

336 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено 140 літаковильотів, зокрема:

понад 80 – на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

«Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили», - йдеться в повідомленні.

Також за тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 515 бойових вильотів, з них:

399 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;

116 вильотів на застосування скидів та FPV-дронів.

Бойові втрати противника орієнтовно склали: