Повітряні Сили України знищили протягом тижня 699 повітряних цілей росії

За тиждень протиповітряною обороною українські військові знищили 699 повітряних цілей росії, зокрема, 159 ударних БпЛА типу Shahed. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Повідомляється, що протягом тижня з 14 квітня по 20 квітня протиповітряною обороною Сил оборони знищено 699 повітряних цілей:
Авіацією Повітряних Сил впродовж тижня здійснено 140 літаковильотів, зокрема:
«Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили», - йдеться в повідомленні.
Також за тиждень підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 515 бойових вильотів, з них:
Бойові втрати противника орієнтовно склали:
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