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Жумаділов: Україна досягла "величезних успіхів" у виробництві зброї калібру НАТО

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Україна збільшила виробництво своєї 155-мм самохідної артилерійської системи "Богдана" 2С22 з шести одиниць на місяць у 2023 році до 36 у 2025 році.

Про це повідомляє Army Technology.

Збільшення виробництва стало можливим завдяки підтримці європейських партнерів, які інвестували в оборонно-промислову базу країни.

Як повідомив директор Агентства оборонних закупівель Міністерства оборони Арсен Жумаділов в інтерв'ю The Washington Post, Україна досягла "величезних успіхів" у виробництві зброї калібру НАТО після російського вторгнення у 2022 році завдяки спільним зусиллям уряду та приватних виробників зброї.

"Хоча Україні було недостатньо виграти війну, збільшення виробництва артилерії допомогло країні стати більш самодостатньою. Понад 85% запчастин, необхідних для "Богдани", виробляються в Україні — очікується, що до кінця року цей показник зросте до 95%", - сказав він.

Жумаділов заявив, що Україна наразі виробляє самохідні гаубиці в безпрецедентних для Європи обсягах. Він наголосив на важливості цього факту, пояснивши, що існує прямий і тісний зв'язок між боєздатністю України та безпекою Європи, адже, за його словами, у разі падіння України, Європа не зможе так ефективно протистояти російській агресії.

Богдана
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