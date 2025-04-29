31% американців не мають наміру терпіти економічні проблеми через мита, - опитування

Переважна більшість жителів США - 62% - побоюються, що в довгостроковій перспективі американське мито приведе радше до збитків, ніж до додаткових прибутків.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією Gallup.

Крім того, ще більше - 70% - опитаних вважають, що США зазнають збитків від мит і вже в короткостроковій перспективі.

Абсолютна більшість американців - 89% - вважають, що мита можуть призвести до зростання цін на товари.

Опитування свідчить, що 31% американців не мають наміру терпіти економічні проблеми через мита. Втім, 20% респондентів готові миритися з економічними труднощами протягом кількох місяців, 22% – протягом року, а ще 15% – протягом двох-трьох років.

Опитування проводилось з 2 по 15 квітня 2025 року.