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Власюк: Американські партнери після інавгурації Трампа готують варіант посилення санкцій проти росії

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В Офіс Президента України повідомили, що американські партнери після інавгурації чинного президента США Дональда Трампа готують варіант посилення санкцій.

Про це розповів уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону.

"Стосовно США важко сказати, якою буде політика. Тут вона доволі динамічна. Але ми знаємо точно, що американські партнери весь час після інавгурації Трампа в цілому готують в тому числі варіант посилення санкцій", – розповів він.

Зокрема, США збирають інформацію про шляхи протидії тіньовому флоту, і протидії російському ВПК, і фінансові та банківські санкції.

"Насправді, як тільки буде відповідна вказівка з Білого дому, досить швидко можуть бути прийняті санкційні оновлення від американських партнерів", – додав він.

санкції
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