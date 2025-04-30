Власюк: Американські партнери після інавгурації Трампа готують варіант посилення санкцій проти росії

В Офіс Президента України повідомили, що американські партнери після інавгурації чинного президента США Дональда Трампа готують варіант посилення санкцій.
Про це розповів уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону.
"Стосовно США важко сказати, якою буде політика. Тут вона доволі динамічна. Але ми знаємо точно, що американські партнери весь час після інавгурації Трампа в цілому готують в тому числі варіант посилення санкцій", – розповів він.
Зокрема, США збирають інформацію про шляхи протидії тіньовому флоту, і протидії російському ВПК, і фінансові та банківські санкції.
"Насправді, як тільки буде відповідна вказівка з Білого дому, досить швидко можуть бути прийняті санкційні оновлення від американських партнерів", – додав він.
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