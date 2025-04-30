Міннацєдності співпрацює з партнерами для створення сприятливих умов для повернення українців з-за кордону

Міністерство національної єдності України співпрацює з українськими та міжнародними партнерами для створення сприятливих умов для добровільного повернення громадян України з-за кордону.
Про це “Апострофу” повідомили в пресслужбі відомства.
“Наразі Міннац’єдності активно співпрацює з урядами країн, де перебуває найбільша кількість українців. Одним з важливих кроків нашого партнерства є створення Центрів єдності у різних країнах Європи, зокрема в Німеччині, Іспанії, Франції, Польщі, Чехії, які сприятимуть добровільному поверненню громадян в Україну, надаватимуть спеціалізовану консультативну допомогу із впровадженням інформаційних технологій та використанням інформаційно-комунікаційних систем, організовуватимуть культурні, соціальні та інші заходи для українців за кордоном”, - розповіли в міністерстві.
Міннац’єдності націлене на розширення мережі таких центрів “з метою забезпечення на належному рівні надання послуг та необхідної допомоги громадянам України, спрямованої на їхню підтримку та сприяння поверненню в Україну”.
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