Рада хоче розв'язати проблему тривалої заборгованості із заробітної плати

Верховна Рада прийняла у І читанні законопроєкт №9510 про посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у разі неплатоспроможності роботодавця.
Про це інформує сайт ВР.
Повідомляється, що документ має на меті розв'язати проблему тривалої заборгованості із заробітної плати, яка особливо загострилася через військову агресію та економічні потрясіння.
Основні положення закону:
Як зазначається, законопроєкт спрямований на покращення захисту трудових прав, особливо в умовах економічної нестабільності. Очікується, що він сприятиме своєчасній виплаті заробітних плат та допоможе уникнути подальших проблем з боргами на підприємствах.
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