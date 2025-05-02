Reuters: США звернулися до Китаю з проханням про переговори щодо мит

Штати звернулися до Китаю з проханням про переговори щодо 145% мит президента Дональда Трампа, заявили підтримувані Китаєм соціальні мережі. Це потенційно сигналізує про відкритість Пекіна до переговорів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"США активно зверталися до Китаю через кілька каналів, сподіваючись провести обговорення питання мит" - зазначив користувач Yuyuan Tantian у китайській соцмережі Weibo, пов'язаний з державним телеканалом CCTV, посилаючись на анонімні джерела.

Американські чиновники, зокрема міністр фінансів Скотт Бессент та економічний радник Білого дому Кевін Гассетт, також висловили сподівання на прогрес у послабленні торговельної напруженості.

Гассетт повідомив CNBC, що в обох урядах відбувалися "вільні дискусії" щодо регулювання торгівлі, а послаблення Китаєм мит на деякі американські товари минулого тижня стало ознакою прогресу.

За його словами, Пекін доклав мало зусиль, щоб стримати свій гнів через митну політику Трампа, яка, за його словами, рівносильна залякуванню та не може зупинити зростання другої за величиною економіки світу. Натомість він спрямував свою лють на те, щоб згуртувати громадськість та світ, які засуджують обмеження імпорту, не виявляючи жодної зацікавленості в пом'якшенні.

Тим не менш, окрім використання своєї пропагандистської машини для боротьби з митами, Китай негласно сформував список товарів американського виробництва, які він звільнить від своїх 125% тарифів у відповідь, включаючи окремі фармацевтичні препарати, мікрочіпи та реактивні двигуни.

Бессент не згадав про жодні конкретні переговори з Китаєм під час інтерв'ю Fox Business Network, але сказав, що високі тарифи в розмірі 145% з боку США та 125% з боку Китаю необхідно деескалювати, щоб розпочати переговори.

"Я впевнений, що китайці захочуть досягти угоди. І, як я вже сказав, це буде багатоетапний процес. Спочатку нам потрібно деескалювати, а потім з часом ми почнемо зосереджуватися на більшій торговельній угоді" – сказав Бессент.

Одним із перших кроків, за його словами, буде перегляд невиконання Китаєм зобов'язань щодо закупівлі американських товарів, взятих у рамках торговельної угоди Трампа "Фаза 1" 2020 року, яка поклала край його торговельній війні з Пекіном протягом першого президентського терміну.

Та угода передбачала, що Китай збільшить закупівлі американської промислової та сільськогосподарської продукції та послуг на 200 мільярдів доларів щорічно протягом двох років, але пандемія COVID-19 вдарила одразу після її підписання.

Бессент також заявив, що "підступні" немитні торговельні бар'єри та крадіжка інтелектуальної власності також будуть частиною переговорів щодо мит з Китаєм, додавши: "у контексті економічних відносин все обговорюється".