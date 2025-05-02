The Times: Трамп побоюється взяти на себе відповідальність, якщо росія переможе Україну в разі припинення підтримки

Американський президент Дональд Трамп не буде повністю зупиняти військову та економічну допомогу для України, бо побоюється, що в такому разі Київ може програти у війні з рф й провина за поразку ляже на нього.
Він не хоче порівнянь з попередником Джо Байденом. Про це пише The Times із посиланням на неназвані джерела.
Зазначається, що у Києві вважають, що варіант виходу Дональда Трампа з мирних перемовин не такий вже й поганий, з огляду на його пропозиції територіальних поступок росії.
При цьому українська влада розраховує, що США продовжать надсилати зброю.
Співрозмовники видання стверджують, що повне зупинення американської військової та економічної допомоги для Києва є малоймовірним, адже оскільки Трамп вважає, що в такому разі програє росії.
"Кажуть, що президент побоюється взяти на себе відповідальність, якщо росія переможе Україну в разі припинення підтримки. Це створило б паралелі з хаотичним і принизливим виведенням військ з Афганістану, яке Трамп назвав "найбільш ганебною подією в історії нашої країни", - пише The Times.
Політик прагне зберегти репутацію.
"Трамп сам ще не знає, що робитиме… Він ще не вирішив. Найімовірніше, він залишить усе як є зараз: не припинятиме постачання зброї, але й не надсилатиме жодних нових поставок, і не скасовуватиме санкції проти росії", - вважає голова комітету України у закордонних справах Олександр Мережко.
Інший варіант, який розглядають у Києві - Трамп продовжить надсилання допомоги, виділеної Байденом, але не надасть жодних нових пакетів. У цьому випадку, потік американської зброї закінчиться приблизно через пів року.
"Після цього Україна опиниться в явно невигідному становищі, не маючи доступу до новітніх систем, таких як ракети Patriot, що захищають міста від балістичних ракет, та ATACMS, які мають дальність до 200 миль і використовуються для ударів по російських лініях постачання", - додає видання.
Однак це не має стати катастрофою для ЗСУ, які стали набагато менш залежними від традиційних систем важкого озброєння, які становлять основну частину постачання США.
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