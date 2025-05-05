Іщенко: Чорнобильська зона відчуження стане придатною для життя через 20 тисяч років

Чорнобильська зона відчуження стане придатною для життя не менш ніж через 20 тисяч років, розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко.
Як пише Кореспондент, про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.
Фахівець пояснив, що по цезію і стронцію період напіврозпаду 30 років, тоді як у плутонію, в уранової групи цей період від 20 тисяч років.
Іщенко додав, що 30-кілометрова зона містить "зону промислового використання". Це територія, на якій фіксують максимальне забруднення. Її можна використовувати для промислових потреб. Нині вже існують плани щодо впровадження там "зеленої" енергетики.
Він нагадав також, що раніше по "чистих" локаціях проводили екскурсії. Ці маршрути перевірили дозиметрично й офіційно затвердили.
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