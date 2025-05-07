В Україні можуть дозволити надавати ліцензії у сфері безпеки та оборони приватним компаніям

13 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту надавати ліцензії юридичним особам приватного права у сфері безпеки та оборони.

Про це йдеться у законопроєкті № 13257, передають Українські Новини.

Як зазначається у пояснювальних матеріалах, на сьогодні в українському законодавстві відсутній чіткий механізм регулювання участі таких компаній у міжнародних миротворчих операціях, наданні охоронних послуг за межами країни та здійсненні експортного контролю в сфері безпеки. Це створює правові колізії та обмежує можливості українського бізнесу на міжнародному рівні.

Законопроєкт, зокрема, передбачає: