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В Україні можуть дозволити надавати ліцензії у сфері безпеки та оборони приватним компаніям

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13 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту надавати ліцензії юридичним особам приватного права у сфері безпеки та оборони.
Про це йдеться у законопроєкті № 13257, передають Українські Новини.

Як зазначається у пояснювальних матеріалах, на сьогодні в українському законодавстві відсутній чіткий механізм регулювання участі таких компаній у міжнародних миротворчих операціях, наданні охоронних послуг за межами країни та здійсненні експортного контролю в сфері безпеки. Це створює правові колізії та обмежує можливості українського бізнесу на міжнародному рівні.

Законопроєкт, зокрема, передбачає:

  • визначення правового статусу юридичних осіб приватного права, які здійснюють діяльність у військовій та безпековій сферах в Україні та за її межами;
  • встановлення порядку отримання спеціального дозволу (ліцензії) на надання відповідних послуг;
  • запровадження вимог до договорів про міжнародну діяльність у сфері безпеки;
  • створення механізмів державного нагляду та відповідальності за порушення норм законодавства;
  • формування державного реєстру таких компаній.
ліцензії
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