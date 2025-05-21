Більшість американців вважають, що США мають продовжувати військову підтримку України, - опитування

Переважна більшість американців, при цьому як виборці Демократичної партії, так і прихильники республіканців, вважають, що адміністрація Дональда Трампа має продовжувати військову підтримку України.

Такими є результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll, передає "Європейська правда".

62% виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти росії.

Серед прихильників демократів такої думки дотримуються 71% опитаних; серед республіканців – 59%.

Крім того, 64% американців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки заради припинення війни з росією. Такої думки дотримується більшість виборців усіх партій.