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Більшість американців вважають, що США мають продовжувати військову підтримку України, - опитування

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Переважна більшість американців, при цьому як виборці Демократичної партії, так і прихильники республіканців, вважають, що адміністрація Дональда Трампа має продовжувати військову підтримку України.

Такими є результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll, передає "Європейська правда".

62% виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти росії.

Серед прихильників демократів такої думки дотримуються 71% опитаних; серед республіканців – 59%.

Крім того, 64% американців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки заради припинення війни з росією. Такої думки дотримується більшість виборців усіх партій.

США, опитування
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