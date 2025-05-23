Jato Dynamics: Цьогоріч продажі Tesla в Європі впали на 49%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року

Китайський виробник BYD вперше обігнав Tesla за продажами електричних автомобілів на європейському континенті. Тим часом компанія Ілона Маска відстає все більше - показники продажів Tesla у квітні впали.

Передає УНН із посиланням на Børsen та Financial Times.

У квітні 2025 року стався історичний прорив. Вперше в історії китайський виробник електромобілів BYD продав більше електромобілів в Європі, ніж Tesla. Про це свідчать дані аналітичної компанії Jato Dynamics.

Минулого місяця на континенті було зареєстровано 7231 електромобіль BYD, що на 169% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За даними, які опублікувала британська газета Financial Times, за аналогічний період Tesla зареєстрував 7 165 електромобілів. При цьому, за даними Jato Dynamics, продажі Tesla в Європі впали на 49%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Слід зазначити, що Tesla роками лідирує в сегменті електрокарів у Європі, тоді як BYD лише наприкінці 2022 року почала працювати за межами Норвегії та Нідерландів.