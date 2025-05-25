Трамп: росія вкрала у США технологію гіперзвукових ракет

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія вкрала у США технологію гіперзвукових ракет.

"Ми були її розробником. Її вкрали під час адміністрації Обами. Вони її вкрали. Знаєте хто це зробив? Її вкрали росіяни. Сталося щось погане, але тепер ми її розробники", - сказав Трамп під час виступу у Військовій академії США.

Але тепер Америка виготовляє зброю у великій кількості, заспокоїв електорат президент США.