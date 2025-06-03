Джинсы в моде всегда: что с ними носить в 2025 году?

Джинсы — вечная база гардероба, но в каждом сезоне мода диктует свои акценты. Летом 2025 года в тренде свобода, комфорт и лёгкость: модели становятся расслабленнее, а стили — разнообразнее. Главная задача - грамотно собрать образ, чтобы джинсы выглядели свежо и современно.

Узнаем подробнее про пять самых актуальных фасонов этого лета - стильные женские джинсы в разных вариантах, с чем их носить, чтобы выглядеть модно и чувствовать себя комфортно даже в жаркую погоду.

Широкие джинсы (wide leg)

Свободные джинсы с прямыми или слегка расширяющимися штанинами — фаворит сезона. Они отлично пропускают воздух и визуально вытягивают силуэт. Рекомендуем сочетать с кроп-топом или укороченной рубашкой, чтобы подчеркнуть талию. Дополняйте образ сандалиями на платформе, минималистичным шоппером и очками в стиле 70-х.

Джинсы-карго

Удобные, слегка брутальные карго с накладными карманами снова в моде. Это идеальный вариант для городского кэжуал или уличного стиля. Носите с облегающим топом или майкой-борцовкой, добавьте бейсболку и кроссовки. В качестве аксессуара — поясная сумка или рюкзак, чтобы усилить уличный акцент.

Укороченные джинсы клёш

Легкий клёш до щиколотки — вариант для тех, кто хочет добавить образу нотки винтажа. Такие джинсы визуально удлиняют ноги и делают образ более динамичным. Они прекрасно смотрятся с воздушной блузкой на пуговицах или тонким топом с открытыми плечами. Обувь — мюли или босоножки на устойчивом каблуке. Также подойдет корзинка-сумка и украшения в стиле бохо.

Прямые джинсы с высокой посадкой

Это классика, которая остаётся в тренде. Летом актуальны модели из тонкого денима и в светлых оттенках: от кремового до выбеленного голубого. Заправьте в них лёгкую льняную рубашку или шёлковую майку, сверху можно накинуть жакет без подкладки. Эспадрильи, кожаная сумка и золотые серьги завершат образ.

Джинсовые бермуды

Хотя это и не совсем штаны, но стоят внимания. Бермуды из денима — идеальная альтернатива коротким шортам. Удобны, современны, подходят даже для офисного стиля в тёплые дни. Они отлично смотрятся с рубашками свободного кроя или с жилетом-топом. К ним обувайте лоферы или сабо. Завершайте образ минималистичными украшениями и солнцезащитными очками.

Летние джинсы 2025 представляют свободу движений и выразительные детали. Не бойтесь экспериментировать: сочетайте классику с трендами, грубое с нежным, а светлое с ярким.