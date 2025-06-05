Зеленський: Ведемо перемовини з партнерами щодо виробництва в України західних систем ППО

Україна веде з деякими партнерами перемовини щодо виробництва всередині України західних систем ППО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент України Володимир Зеленський у дистанційному зверненні під час засідання формату "Рамштайн" 4 червня.

Зеленський сказав, що засоби ППО залишаються пріоритетною потребою України, а також закликав прискорити постачання цієї зброї.

Він нагадав, що українська сторона надавала конкретні цифри щодо потреб, у тому числі у системах Patriot.

"Ми також почали дискусії з деякими з присутніх країн щодо локалізації виробництва систем ППО – як NASAMS, IRIS-T, SAMP-T та інших на території України. Давайте зробимо так, щоб це відбулося. Ці системи зміцнять нашу спільну безпеку, тому що те, що буде вироблене тут, захищатиме усіх нас", – сказав президент.

Також Зеленський закликав партнерів більше інвестувати в український ОПК, зауваживши, що зараз він через нестачу власних коштів України працює на менш як половину потужності.