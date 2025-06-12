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Шмигаль: За кошти Великої Британії плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger

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Кабінет міністрів залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї – зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger та легкі багатоцільові ракети Marlet. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 червня.

"За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога", – сказав він.

Шмигаль також нагадав, що Велика Британія цього місяця оголосила про рекордну допомогу щодо постачання дронів для України – 350 млн фунтів, що дозволить передати 100 000 безпілотників уже цього року.

Шмигаль, ЗРК Rapid Ranger
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