Подоляк: Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років

Президент України Володимир Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років навіть в обмін на посилення санкційного тиску Заходу на росію.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю YouTube-каналу.
"Президент категорично відкидає можливість такого сценарію. Він не підтримає рішення про суттєве зменшення віку мобілізації до 18 років", - наголосив Подоляк.
На його думку, подібні умови з боку західних партнерів виглядають нелогічно, адже санкційна політика жодним чином не має бути пов'язана з внутрішніми аспектами призову в Україні.
Він підкреслив, що перемогти росію неможливо лише через масштабну мобілізацію - для цього потрібен стратегічний креатив, якого Україна демонструє вже понад два роки.
Крім того, Подоляк зазначив, що реальне посилення санкцій проти рф значно ускладнило б здатність російської сторони до мобілізації через фінансову нестабільність. Менше грошей - менше солдатів на полі бою.
"Схоже, Європа намагається виправдати власну неготовність відмовитися від певних тіньових прибутків, які отримуються через бізнес-співпрацю з росією", - підсумував представник ОП.
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