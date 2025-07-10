Міноборони: Україна вже не споживач безпеки НАТО, а її співавтор

Україна робить внесок в архітектуру безпеки НАТО, тому є її співавтором, а не споживачем. Таку думку висловив перший заступник міністра оборони Сергій Боєв під час засідання Старшої наглядової Ради Спільного центру НАТО – Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).
На засіданні було визначено пріоритетні напрями роботи JATEC на 2026 рік. Зокрема, розвиток безпілотних систем та інновацій, цифровізація та взаємосумісність.
"JATEC перетворюється на стратегічний міст Україна – НАТО. Наше завдання – не лише адаптуватися до Альянсу, а й додавати до спільної архітектури безпеки унікальні рішення, перевірені в бою. Україна вже не споживач безпеки, а її співавтор", – заявив Боєв.
На засіданні сторони підписали Технічні домовленості між Міноборони та штаб-квартирою Верховного головнокомандувача обʼєднаних збройних сил НАТО з питань трансформації.
Документ закріплює особливий статус України у командній структурі НАТО.
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