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Злочевські переоформили сім газових спецдозволів, зберігши основний видобувний бізнес

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Доньки колишнього міністра екології Миколи Злочевського Анна та Каріна вийшли з трьох компаній, які володіють сімома спецдозволами на користування нафтогазовими надрами. Новим бенефіціаром підприємств став Аркадій Завора, який раніше працював у підконтрольній родині Злочевських компанії «Інфокс».

Йдеться про компанії «Сторенс», «Енергогазтренд» та «О-Газ». Чотири з семи їхніх спецдозволів стосуються родовищ на окупованій території Луганської області, решта три — ділянок у Волинській та Івано-Франківській областях.

Переоформлення активів відбувалося протягом 2024–2026 років. Спочатку власниками компаній ставали структури, пов’язані з адвокатом Максимом Архангельським та громадянином ОАЕ Мохамедом Альзейоуді. У червні–липні 2026 року компанії перейшли під контроль зареєстрованої в ОАЕ Emiravest Energy Group, а їхнім кінцевим бенефіціаром став Завора.

Завора також володіє 50% компанії «Спецводобуд», яку аналітична система YouControl пов’язує з інвестиційною групою UFuture бізнесмена Василя Хмельницького. Характер цього зв’язку та можливу участь Хмельницького в переоформленні газових активів не встановлено.

Фінансова звітність свідчить про невеликі масштаби діяльності переданих компаній. У 2025 році їхній сукупний виторг становив близько 2,44 млн грн, чистий збиток — 2,17 млн грн. На підприємствах загалом працювали чотири особи, а сума їхніх балансових активів становила близько 29 млн грн без урахування можливого подвійного обліку внутрішньогрупових активів.

Одна з переданих ліцензій також була предметом судового спору. Генеральна прокуратура оскаржувала законність видачі без аукціону спецдозволу на Тисівську ділянку в Івано-Франківській області, який належить компанії «О-Газ».

При цьому родина Злочевських зберігає основний газовидобувний бізнес. За даними Forbes Ukraine, група Burisma, яку контролює родина, у 2024 році отримала 17,8 млрд грн виторгу, а за перше півріччя 2025 року — 7,7 млрд грн.

Зокрема, Анні та Каріні Злочевським належать газовидобувні компанії «Еско-Північ» і «Парі», які разом володіють щонайменше 12 спецдозволами. У липні 2026 року стало відомо про плани «Парі» пробурити три нові розвідувальні свердловини на Нікловицькому родовищі Львівської області.

Паралельно родина розширює інвестиції в комерційну нерухомість. За даними Forbes Ukraine, протягом останніх років пов’язані зі Злочевськими структури спрямували понад 1 млрд грн на придбання нерухомості, зокрема Kyiv Food Market, колишньої будівлі банку «Аркада» та інших об’єктів у Києві. У липні 2026 року Анна та Каріна Злочевські, за повідомленнями ЗМІ, також стали співвласницями столичного бізнес-центру «Сапфір» площею близько 4,5 тис. кв. м.

Таким чином, переоформлення семи спецдозволів може бути частиною реструктуризації активів родини, яка зберігає прибутковий газовидобувний бізнес, позбуваючись прямого володіння малодохідними компаніями з проблемними ліцензіями та збільшуючи інвестиції в нерухомість. Водночас передача цих компаній колишньому співробітнику пов’язаної зі Злочевськими структури залишає відкритим питання про можливе збереження економічного інтересу родини в переоформлених активах.

Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології за президентства Віктора Януковича. У 2023 році Вищий антикорупційний суд визнав його винним у справі про спробу підкупу керівництва НАБУ і САП на $6 млн за закриття кримінального провадження щодо його причетності до розкрадання стабілізаційного кредиту НБУ, наданого «Реал Банку», та подальшого відмивання коштів. За угодою зі слідством Злочевський отримав штраф у розмірі 68 тис. грн і перерахував 500 млн грн на потреби Збройних сил України. У 2024 році його статки становили $356 млн.

Злочевський
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