Мерц: Активи РФ, які знаходяться на території ЄС, повинні залишатися під європейським контролем

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився проти ініціативи передати заморожені російські активи під юрисдикцію Сполучених Штатів. Про це він заявив на полях саміту лідерів країн-членів ЄС.

Про це пишуть Українські новини з посиланням на Суспільне.

За словами німецького канцлера, активи РФ, які знаходяться на території Європейського Союзу, повинні залишатися під європейським контролем, а будь-які рішення щодо їх використання належать виключно до компетенції ЄС.

Окрім питання активів, Фрідріх Мерц порушив тему критичної потреби у посиленні підтримки України на тлі нових масованих атак РФ. Він зазначив, що українці перебувають під тиском дедалі жорстокіших повітряних ударів ворога, наслідки яких він бачив особисто під час візиту до Києва.

"Сьогодні вранці під час кількох менших зустрічей я наполягав на тому, щоб ми зробили все можливе для підтримки України протягом зими та в наступному році. Нам також доведеться знову збільшити фінансування, щоб забезпечити Україні справді сталу підтримку", — наголосив канцлер Німеччини.

Він також підкреслив, що допомога від європейських партнерів захищає не лише Україну, а й увесь політичний устрій Європи, який знаходиться під постійним тиском з боку Росії.