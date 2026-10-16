KSE Агроцентр: Попри зниження активності на ринку сільгоспземлі, земля продовжує дорожчати

У третьому кварталі 2026 року активність на українському ринку сільгоспземлі знизилася, однак ціни продовжили зростати. Кількість угод скоротилася на 14% порівняно з попереднім кварталом, тоді як середня ціна гектара у вересні сягнула 125,6 тис. грн.
Про це інформує Dilo з посиланням на огляд Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр).
У липні–вересні в Україні уклали близько 22,4 тис. угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель загальною площею 43,7 тис. га. Порівняно з другим кварталом кількість угод зменшилася на 14%, а продана площа – на 18%.
Найслабшим місяцем від початку року став серпень. У KSE низьку ліквідність ринку пов'язують із кризою, спричиненою закриттям портів.
Попри скорочення активності, земля продовжує дорожчати. Середня ціна гектара за угодами 2026 року зросла до 105,8 тис. грн – на 4,6% порівняно з травнем. У вересні середня вартість становила вже 125,6 тис. грн за гектар, а середньозважена – 82 тис. грн.
Одночасно збільшується розрив між ринковою ціною та нормативною грошовою оцінкою (НГО). У третьому кварталі ринкова вартість землі була в середньому у 1,74 раза вищою за НГО, тоді як на старті ринку – у 1,45 раза.
У KSE зазначають, що понад половина збільшення цього розриву припала саме на 2026 рік. Через відставання нормативної оцінки від ринкової держава недоотримує податкові надходження, а продавці мають стимул офіційно вказувати в угодах ціну на рівні НГО.
Ціни суттєво відрізняються залежно від регіону. Найдорожчою у третьому кварталі була земля в Івано-Франківській області – 297,1 тис. грн за гектар та Львівській – 292,2 тис. грн.
Найнижчі ціни зафіксували у Донецькій області – 38,7 тис. грн за гектар, Миколаївській – 47,5 тис. грн та Херсонській – 48,3 тис. грн. Таким чином, гектар на Івано-Франківщині коштував майже у вісім разів дорожче, ніж на Донеччині.
На ринку оренди за третій квартал через "Прозорро.Продажі" передали близько 13,4 тис. га державної та комунальної землі. Понад чверть цієї площі припала на Одеську область.
У вересні середня ставка оренди становила 10,7 тис. грн за гектар. Конкуренція на аукціонах залишалася високою: у середньому учасники робили 3,13 ставки, а фінальна вартість оренди була приблизно вчетверо вищою за стартову.
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