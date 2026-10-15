Забудовника Ігоря Ніконова звинуватили у підготовці масштабної забудови берегів Дніпра

Київський забудовник Ігор Ніконов планує звести великий житловий комплекс на території близько 50 гектарів поблизу міста Українка в Обухівському районі Київської області. Частина земельних ділянок розташована в межах прибережної захисної смуги Дніпра, де законодавство обмежує будівництво.

Про це повідомив юрист і громадський активіст Олександр Дядюк.

Йдеться про земельні ділянки з кадастровими номерами 3223151000:05:007:0112 та 3223151000:05:007:0113. Перша з них згодом була розділена приблизно на 30 окремих ділянок. Землі розташовані на півостровах, із трьох боків оточених водами Дніпра. Деякі ділянки, зокрема 3223151000:05:007:0165, частково заходять у водну акваторію.

Землі мають сільськогосподарське цільове призначення — для індивідуального садівництва. Їхнім власником є ТОВ «Рівер Град» (ЄДРПОУ 46008482), кінцевим бенефіціаром якого є Ігор Ніконов. Раніше ділянки належали ТОВ «Авант» (ЄДРПОУ 41061426), які також пов’язані із забудовником.

Дядюк припускає, що спочатку землі могли передаватися фізичним особам невеликими ділянками, після чого неодноразово перепродавалися та змінювали цільове призначення.

Згідно зі статтями 60 і 61 Земельного кодексу України та статтями 88 і 89 Водного кодексу, ширина прибережної захисної смуги вздовж великих річок становить 100 метрів. Будівництво багатоквартирних житлових будинків у її межах за загальним правилом заборонене.

30 квітня 2021 року Обухівська районна державна адміністрація видала розпорядження №126 про розроблення проєктної документації з інженерного захисту території, укріплення берегової смуги та облаштування прилеглої акваторії. Виконавчий комітет Української міської ради також видав містобудівні умови та обмеження.

У 2021 році проєкт пройшов процедуру оцінки впливу на довкілля. За словами активіста, документація передбачає використання 270 тисяч кубометрів піщаного ґрунту та 40 тисяч кубометрів щебеню для укріплення берегів і облаштування території. Обсяг піску еквівалентний засипанню 27 гектарів шаром завтовшки один метр.

Дядюк стверджує, що реалізація проєкту може призвести до знищення прибережних мілководь, які використовуються рибою для нересту. Він посилається на матеріали оцінки впливу на довкілля та висновки Інституту рибного господарства. За його словами, територія також належить до Смарагдової мережі — системи природоохоронних територій європейського значення.

Окремо активіст звертає увагу на кримінальне провадження №12021111230001160 за ознаками правопорушень, передбачених статтями 240 та 190 Кримінального кодексу України. За його твердженням, у матеріалах провадження йдеться про незаконний видобуток піску з Дніпра та його використання для засипання прибережних територій.

Дядюк зазначає, що проєктна документація передбачала доставку піску з кар’єру, розташованого приблизно за 25 кілометрів від місця будівництва. Натомість, за його версією, для робіт міг використовуватися пісок, незаконно видобутий безпосередньо з річки.

При цьому активіст визнає, що не має інформації про особисту участь Ніконова в можливому незаконному видобутку піску. Сам факт існування кримінального провадження також не доводить вини забудовника або пов’язаних із ним компаній. Водночас саме Ніконов як кінцевий бенефіціар компанії, якій належать земельні ділянки, є потенційним економічним вигодонабувачем реалізації цього проєкту.

Олександр Дядюк закликав природоохоронні організації, журналістів та екологічну прокуратуру Київської області перевірити законність землевідведення, берегозахисних робіт і запланованої забудови.

В інтерв’ю «Форбс» Ігор Ніконов повідомив про плани забудувати близько 50 гектарів на березі Дніпра в напрямку Кончі-Заспи, однак точного місця розташування майбутнього житлового комплексу не назвав.