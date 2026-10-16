Угоди коштують життів: Прихильники України провели акцію у Нью-Йорку

На Таймс-сквер у Нью-Йорку (США) відбулася акція на підтримку України та проти послаблення санкцій щодо Росії.

Про це у Фейсбуці повідомив журналіст та активіст Ярослав Яриш, передає Укрінформ.

За його словами, гаслом демонстрації стало «Угоди коштують життів».

«Прихильники України зібралися на Таймс-сквер у Нью-Йорку, щоб виступити проти послаблення санкцій проти Росії і привернути увагу перехожих до воєнних злочинів Кремля», - зазначив Яриш.

Акцію організувала громадська організація Rebirth.Ukraine.