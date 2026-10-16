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Рютте провів зустріч із Зеленським у Брюсселі

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

"Радий бачити президента Володимира Зеленського у Брюсселі. Ми обговорили важливість впровадження енергетичного припинення вогню, а також постійну підтримку України з боку союзників НАТО, включно з механізмом PURL", – написав Рютте у Х.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув до у Брюсселю з командою для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами.

Він анонсував зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа. Завтра у глави держави заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.

Зеленський, Рютте
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