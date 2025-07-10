Махінації з військовими закупівлями: Прокурорам вдалося повернути до держбюджету майже 330 млн грн

У рамках кримінальної справи про недбале ставлення до військової служби прокурорам вдалося повернути до державного бюджету майже 330 млн грн. Черговому експосадовцю Міністерства оборони вручили підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як зазначається, підозру отримав колишній керівник Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони, який нині має назву Департамент держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів, за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу.

За версією слідства, у серпні-листопаді 2023 року на той момент тимчасовий директор департаменту уклав із низкою суб’єктів підприємницької діяльності 19 контрактів на поставки для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спецпризначення на суму 2,045 млрд грн. До суми держдоговорів включив ПДВ в розмірі 340,8 млн грн всупереч урядовій постанові №178 від 02.03.2022 року та ст. 195 Податкового кодексу.

Такі дії експосадовця Міноборони спричинили тяжкі наслідки на вказану суму.

Збитки підтвердив аудит Держаудиторської служби та судово-економічна експертиза.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора вжили заходів для відшкодування до державного бюджету України субʼєктами господарювання збитків на суму 329,22 млн гривень. Вживаються відповідні заходи щодо стягнення ще 11,647 млн гривень", — йдеться у повідомленні.