Зеленський: За тиждень росія випустила по Україні понад 1800 дронів та 1200 керованих авіабомб

Протягом останніх семи днів росія здійснила понад 1800 атак дронами, скинула понад 1200 керованих авіабомб і випустила 83 ракети різних типів по території України. Попри масштабність ударів, українські сили ППО демонструють ефективність, зокрема завдяки дронам-перехоплювачам, які масово збивають "шахеди".

Україна очікує на підтримку партнерів для посилення оборони і нейтралізації загрози, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Сім днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей", - написав Президент у своєму Telegram.

Проте він додав, що попри плани москви є хороші результати роботи сил ППО.

"Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських "шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології", - запевнив він.

"Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" та всіх партнерів", - наголосив Зеленський.