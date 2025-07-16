У росії офіційно підтвердили кризу у вугільній промисловості

російське міненерго офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості. Лише за останні місяці кількість зупинених або закритих вугільних підприємств зросла до 51 – у квітні їх було 27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Наприклад, на початку червня виробництво призупинила шахта «Спиридонівська» в Кузбасі, яка забезпечувала роботою приблизно 900 осіб. Загалом тисячі працівників у цій сфері в рф залишилися без роботи.
«Криза у вугільній галузі – одній із ключових для економіки рф – свідчить про глибокі системні проблеми. Основна причина падіння – втрата зовнішніх ринків, насамперед європейських, через міжнародні санкції та логістичні обмеження. В умовах надлишку пропозиції на світовому ринку російське вугілля стало збитковим», – йдеться у повідомленні.
ЦПД стверджує, що попри гучні обіцянки путіна про «стабілізацію ситуації у найкоротші терміни», озвучені ще в грудні 2023 року, жодних позитивних змін не відбулося: «Поки кремль веде загарбницьку війну проти України, деградація базових секторів економіки рф є неминучою і буде лише поглиблюватися».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023