В Міноборони повідомили, чи впливають російські атаки на цифрові військові бази даних

Атаки росії на територіальні центри комплектування жодним чином не впливають на цифрові бази даних військових і військовозобов’язаних. Про це Liga.net повідомили в Міноборони, інформує «Главком».
Зазначається, що наразі вже оцифровано понад 80% особистих справ військовозобов'язаних, а застосунок «Армія+» спрощує роботу для понад 800 тис. чинних військовослужбовців. Міноборони наголошує, що перевага цифровізації в тому, що вона дозволяє не залежати від паперових документів, які можуть бути втрачені або пошкоджені, особливо під час атак з боку Росії.
Міноборони пояснило, що дані реєстрів не зберігаються безпосередньо у ТЦК, а розміщені на захищеній хмарній інфраструктурі. Крім того, працівники військкоматів користуються особистими електронними кабінетами, які не прив’язані до певних комп’ютерів чи конкретних робочих місць.
«Пошкоджене операторське обладнання жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру «Оберіг»», – зазначили у відомстві.
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