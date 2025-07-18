Експерти: У деяких регіонах України оренда житла стала багатьом мешканцям не по кишені

Ключовим показником для ринку оренди є відсоток середньої зарплати, який орендарі витрачають на оплату житла у тому чи іншому регіоні — він відображає реальну доступність оренди для пересічного українця.
Зважаючи на падіння цін на оренду у прифронтових містах чатстка зарплати, що припадає на орендоване житло, набагато нижча, ніж у "більш тихих" західних регіонах, повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику ЛУН за підсумками І півріччя 2025 року.
З цим показником у сегменті 1-кімнатних квартир ситуація кардинально відрізняється в залежності від регіону:
До речі, на тлі зростання орендних цін в Одесі, тут відбувається цілком прогнозоване збільшення частки зарплати, яка йде на оренду (+9% за пів року) — але наразі вона все одно становить 46%, тобто менше половини середнього заробітку в місті.
"Великий відсоток зарплати, який йде на оплату орендованої квартири в центральних та західних регіонах країни, може бути великим стримуючим фактором для переїзду із більш небезпечних регіонів в безпечні", - зазначає керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.
У сегменті 2-кімнатних квартир Київ став антирекордсменом: тут на оренду витрачається 93% середньої зарплати (+4% за пів року). Доганяють за цим показником столицю ще два регіони: в Ужгороді він сягає 88%, а у Львові — 81%.
Найдоступнішими для оренди залишаються Харків (27% зарплати, -2%) та Запоріжжя (35%). У Хмельницькому останнім часом доступність дещо покращилась на 11% (до 44%, -11%), тоді як в Одесі через різке зростання цін частка витрат на оренду зросла на 21% - до 70% середнього заробітку в місті.
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