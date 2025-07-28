Свириденко анонсувала аудит усіх державних видатків та скорочення бюрократичних процедур

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко пов'язала розпочатий раніше аудит державних видатків з дерегуляцією та запровадженим мораторієм на втручання у роботу бізнесу.

"В економіці ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур", - написала Свириденко у Facebook в неділю.

Вона також повідомила, що зараз проводить зустрічі з кожним міністром і напрацьовує з ними конкретні плани, які увійдуть в програму дій уряду.