Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Економіка

RSS

Свириденко анонсувала аудит усіх державних видатків та скорочення бюрократичних процедур

119

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко пов'язала розпочатий раніше аудит державних видатків з дерегуляцією та запровадженим мораторієм на втручання у роботу бізнесу.

"В економіці ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від Уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур", - написала Свириденко у Facebook в неділю.

Вона також повідомила, що зараз проводить зустрічі з кожним міністром і напрацьовує з ними конкретні плани, які увійдуть в програму дій уряду.

Свириденко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 28 июля 2025
Воскресенье, 27 июля 2025
Суббота, 26 июля 2025
Среда, 23 июля 2025
Вторник, 22 июля 2025
Понедельник, 21 июля 2025
Воскресенье, 20 июля 2025
Суббота, 19 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023