Міноборони: Понад 85% дозволеного до експлуатації озброєння було виготовлено в Україні

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони дозволило використовувати у Силах оборони близько 140 нових зразків зброї та військової техніки. Понад 85% з них були виготовлені в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За даними головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, серед допущених до експлуатації вітчизняних зразків найбільшу частку становлять боєприпаси (переважно для БПЛА), безпілотні авіаційні та наземні комплекси, а також засоби РЕБ і розвідки. Ці нові розробки суттєво посилюють потенціал Сил оборони України.

Також серед новинок зразки оптики, зв’язку, автомобілів і бронетехніки.