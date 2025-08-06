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У росії ділова активність продовжує знижуватись, а очікування бізнесу стають дедалі песимістичнішими

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У липні економіка росії демонструє ознаки спаду: ділова активність у сфері послуг і промисловості продовжує знижуватись, а очікування бізнесу стають дедалі песимістичнішими.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Індекс PMI у сфері послуг упав до 48,6 пункту, в обробній промисловості - до 47. Обидва показники нижчі за межу у 50 пунктів, що свідчить про скорочення. Загальний індекс PMI Composite знизився до 47,8 - найгірший рівень з жовтня 2022 року.

За даними S&P Global, головними причинами стали різке скорочення нових замовлень та зниження попиту. Вперше за рік сфера послуг зафіксувала падіння клієнтської активності.

Компанії скаржаться на зростання витрат - особливо на оплату комунальних послуг після підвищення тарифів на 13-14% і на зарплати. Щоб компенсувати втрати, вони піднімають ціни для споживачів.

Попри офіційні заяви центробанку рф, який називає це "уповільненням зростання", бізнес-клімат у липні помітно погіршився: індикатор ІБК упав з 3 до 1,5 пункту. Аналітики відзначають, що попит знижується навіть швидше, ніж у кризові 2016 та 2020 роки, а очікування виробників стали негативними вперше за останні майже два роки.

росія
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