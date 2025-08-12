У Пекіні запрацював перший у Китаї повномасштабний торговельний центр, повністю присвячений роботам

У Пекіні запрацював Robot Mall — перший у Китаї повномасштабний торговельний центр, повністю присвячений роботам. Чотириповерховий комплекс у високотехнологічному районі E-Town демонструє понад 100 роботів від 40+ брендів, серед яких Ubtech Robotics та Unitree Robotics.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Gizmodo.
Торговельний центр працює за моделлю "4S" — продаж, сервіс, запчастини та можливість залишити відгуки в одному місці. Тут можна придбати роботів вартістю від 2000 юанів (≈278 доларів) до кількох мільйонів юанів. Серед найцікавіших експонатів — гуманоїдна копія Альберта Ейнштейна за 700 000 юанів (≈97 тис. доларів).
Відвідувачі можуть пообідати у ресторані з роботами-офіціантами та кухарями, спостерігати за футбольними матчами між роботами, грою в китайські шахи чи взаємодіяти з собаками-роботами. Також у центрі представлені аніматронні версії історичних постатей — від Ісаака Ньютона до китайського поета Лі Бая.
Відкриття Robot Mall збіглося з початком Всесвітньої конференції робототехніки 2025 року (9–12 серпня) та передує Всесвітнім іграм роботів-гуманоїдів (14–17 серпня), у яких змагатимуться понад 100 команд у 21 дисципліні.
Проєкт є частиною масштабної стратегії Китаю з розвитку робототехніки та штучного інтелекту. Лише за останній рік держава виділила понад 20 млрд доларів субсидій, а також планує створити фонд у 1 трлн юанів для підтримки стартапів у цій сфері.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023