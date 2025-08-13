Експерт: В Україні стрімко зростає вартість житла

Ціни на житло в Україні за останній рік помітно зросли майже в усіх регіонах, особливо - на тлі стабільного попиту у західних областях і столиці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив бренд і бізнес-директор аналітичної платформи ЛУН Денис Суділковський.

За його словами, на вторинному ринку середнє зростання цін по країні з початку 2025 року склало понад 5%, а рекордсменом стало Рівне, де житло подорожчало на 23% за рік.

На первинному ринку приріст ще вищий - у середньому 14%. За оцінками ЛУН, до кінця року експерти очікують плавного зростання або стабілізації цін, однак ситуація залишається залежною від воєнного контексту.

Топ найдорожчих міст для купівлі житла:

Львів - лідер за цінами на однокімнатні квартири;

Київ - першість у сегменті дво- та трикімнатних квартир;

Ужгород - стабільно тримається на третьому місці.

Оренда:

Найдорожчі однокімнатні квартири - в Ужгороді (від 18,5 тис. грн/міс.);

Далі йдуть Львів (17 тис. грн) та Київ (16,5 тис. грн);

У категорії 2-3 кімнатних квартир лідирує Київ.

У той же час прифронтові регіони демонструють протилежну динаміку. Зокрема, у Херсоні, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Харкові оренда однокімнатного житла обійдеться всього у 4-5 тис. грн на місяць.

Причини падіння - відтік населення, небезпека та відсутність інвесторів. У деяких містах, як от у Херсоні, вартість квартири еквівалентна менш ніж трьом річним зарплатам, тоді як у Львові - майже десяти.

"Найнижчі ціни - там, де найменше попиту й найбільше ризиків. Але захід України та столиця залишаються лідерами через стабільний інтерес з боку покупців", - підсумував Суділковський.