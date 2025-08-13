Експерт: В Україні стрімко зростає вартість житла

Ціни на житло в Україні за останній рік помітно зросли майже в усіх регіонах, особливо - на тлі стабільного попиту у західних областях і столиці.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив бренд і бізнес-директор аналітичної платформи ЛУН Денис Суділковський.
За його словами, на вторинному ринку середнє зростання цін по країні з початку 2025 року склало понад 5%, а рекордсменом стало Рівне, де житло подорожчало на 23% за рік.
На первинному ринку приріст ще вищий - у середньому 14%. За оцінками ЛУН, до кінця року експерти очікують плавного зростання або стабілізації цін, однак ситуація залишається залежною від воєнного контексту.
Топ найдорожчих міст для купівлі житла:
Оренда:
У той же час прифронтові регіони демонструють протилежну динаміку. Зокрема, у Херсоні, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Харкові оренда однокімнатного житла обійдеться всього у 4-5 тис. грн на місяць.
Причини падіння - відтік населення, небезпека та відсутність інвесторів. У деяких містах, як от у Херсоні, вартість квартири еквівалентна менш ніж трьом річним зарплатам, тоді як у Львові - майже десяти.
"Найнижчі ціни - там, де найменше попиту й найбільше ризиків. Але захід України та столиця залишаються лідерами через стабільний інтерес з боку покупців", - підсумував Суділковський.
