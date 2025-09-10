Укроборонпром: В Україні з’явилось нове оборонне підприємство

"Укроборонпром" та французька компанія Thales International SAS на початку липня створили спільне оборонне підприємство. 9 вересня у Лондоні на Міжнародній виставці DSEI 2025 відбулася перша зустріч сторін.

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Представники команд під час зустрічі обговорили розвиток спільного проєкту та подальшу взаємодію. Ця співпраця є важливим кроком для посилення українського оборонно-промислового комплексу.

Мета проєкту — не тільки створювати передові технологічні рішення, але й забезпечувати їх оперативну підтримку.

Нове підприємство працюватиме над розвитком та виробництвом систем протиповітряної оборони (ППО), радарних комплексів, засобів радіоелектронної боротьби, тактичного зв'язку та оптико-електронних систем.

"Дякую за змістовну зустріч, відкритий діалог та реальні кроки з боку партнерів щодо розвитку нашої співпраці. Продовжуємо підсилювати український ОПК", — написав гендиректор "Укроборонпрому".

Довідка. Thales International SAS — це частина міжнародної французької промислової групи Thales Group, яка спеціалізується на розробці та виробництві інформаційних систем для авіакосмічної, військової та морської галузей, а також у сферах безпеки та транспорту.

Компанія Thales зареєстрована на біржі Euronext Paris, та присутня у 80 країнах світу. Вона є одним із світових лідерів у галузі авіації, космосу, оборони, безпеки та транспорту.

Станом на червень 2024 року основними акціонерами Thales були держава Франція (26,06%) та французький авіавиробник Dassault Aviation (26,05%), відомий своїми винищувачами Mirage 2000 та Rafale.