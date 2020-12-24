Оператор ГТС затягивает рассмотрение дела о монопольном положении, - эксперт

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что привлечение Национальной комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) к рассмотрению в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) дела о злоупотреблении Оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) монопольным положением на рынке услуг транспортировки природного газа сделано ради затягивания дела.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Рассмотрение дела было назначено на 24 декабря. Однако привлечение к рассмотрению НКРЭКУ привело к переносу рассмотрения на неопределенный срок.

Как отмечает эксперт, на рынке природного газа Украины НКРЭКУ и АМКУ имеют четкое разграничение функций.

«НКРЭКУ осуществляет регулирование рынка, а АМКУ отвечает за защиту конкуренции на нем. Дублирование и пересечение этих функций запрещено законодательством. Следовательно попытки ОГТСУ в противоправный способ привлечь к рассмотрению НКРЭКУ может иметь негативные последствия как для АМКУ, так и НКРЭКУ», — уверен Корольчук.

Дело в АМКУ рассматривается по представлению нескольких поставщиков природного газа — заказчиков услуг транспортировки, которые обвиняют ОГТСУ в ущемлении их интересов и противоправном изменении маржинальной цены продажи и приобретения природного газа уже после завершения газового месяца января 2020 без всяких объяснений относительно оснований и причин для таких действий. Кроме того, поставщики обвиняют ОГТСУ в непрозрачном расчете маржинальной цены продажи и приобретения ресурса, а также необоснованном и противоправном изменение составляющих стоимости балансирующих действий.

Заявители отмечают в своих заявлениях, что своими действиями ОГТСУ ненес ими значительные финансовые убытки. Ведь в период с 01.01.2020 по 31.01.2020 года они осуществляли хозяйственную деятельность через Информационную платформу ОГТСУ согласно размещенным на информационной платформе маржинальным ценам продажи и приобретения природного газа за каждые газовые сутки.

Согласно предварительным выводам АМКУ, изменение ОГТСУ маржинальных цен продажи и приобретения природного газа после завершения газового месяца января 2020 (в феврале 2020 года) является нарушением в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг транспортировки природного газа, за которое предусмотрен штраф.

Напомним, по этому поводу 28 сентября 2020 Хозяйственный суд Киева по иску ООО «ТАС Энергия страны» принял решение взыскать с ОГТСУ 6,8 млн гривен. Аналогичные судебные решения приняты по искам еще двух частных поставщиков природного газа. ОГТСУ подал апелляции на эти решения суда, рассмотрение которых ожидается в январе 2021 года.