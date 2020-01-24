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Россия транспортировала два млрд куб. м газа через Украину, а заплатила как за четыре

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Россия транспортировала два млрд куб. м газа через Украину, а заплатила как за четыре

Транзит российского природного газа через Украину с начала 2020 года достиг 2 млрд куб. м. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

«Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 млрд куб. м газа из РФ в страны ЕС и Молдову», — сообщил он. По словам Макогона, Украина вместе с тем получила от РФ плату за транзит как за 4,272 млрд куб. м благодаря принципу «качай или плати», который предусматривает контракт по транзиту газа между Украиной и РФ.

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В канун Нового года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 годы с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров с 2021 по 2024 годы.

транзит газа, ОГТСУ
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Пятница, 24 января 2020
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