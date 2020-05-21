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Для строительства в Украине дата-центров необходимы конкурентноспособные тарифы на э/энергию, - Минцифра

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Для строительства в Украине дата-центров необходимы конкурентноспособные тарифы на э/энергию, - Минцифра

Основой развития в Украине такой IT-отрасли, как строительство дата-центров, должны стать прозрачные и конкурентноспособные тарифы на электроэнергию энергию, как минимум, на 5 лет. Такое мнение высказал Владислав Радиш, советник вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины

По его словам, сейчас в Украине складываются уникальные возможности, чтобы создать новую индустрию.

«В мире идет очень большая конкуренция за развитие новых отраслей, в частности, дата-центров. Причем конкуренция в основном на энергетическом рынке», — сказал он во время рабочего совещания в комитете ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В Минцифре подчеркнули, что для инвестора, который будет принимать решение о строительстве дата-центра, важны конкурентноспособные цены на электроэнергию и условия заключения длинного (не менее 5-летнего) прямого контракта с компанией, генерирующей э/энергию.

По данным министерства, многие страны мира стараются привлекать инвесторов в дата-центры именно ценами на э/энергию. В частности, в Канаде для дата-центров действует тариф в размере 2,5 евроцента за кВт-ч, в США — 1,8-2,1 евроцента за кВт-ч, в Казахстане — 1,8-1,9 евроцента за кВт-ч, в Норвегии — 0,9-1,2 евроцента за кВт-ч, в Швеции — 1,2 евроцента за кВт-ч, в Туркменистане — 1,1 евроцентра за кВт-ч.

В то же время в России тариф выше — на уровне 2,2-3,5 евроцента за кВт-ч, в Китае — 3,5 евроцента за кВт-ч.

Напомним, что сейчас в Украине цены на э/энергию для промышленности выше, чем в Европе и составляют примерно 5 евроцентов за кВт-ч.

При этом такие страны-соседи Украины, как Беларусь и Венгрия, активно интересуются привлечением инвесторов к строительству на своей территории дата-центров и готовы предоставлять им конкурентоспособные тарифы атомной генерации.

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В Минцифре добавили, что дата-центры потребляют электроэнергию ровно и стабильно, что может помочь Украине сократить профицит э/энергии на рынке.

Как известно, с конца апреля правительство Украины начало отключать блоки АЭС из-за роста производства «зеленой» энергетики и для поддержания уровня цены на электроэнергию.

электроэнергия, дата-центр
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