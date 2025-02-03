Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

переговори
RSS

Трамп: Вже маємо заплановані «зустрічі та переговори» з Україною та росією

123
Трамп: Вже маємо заплановані «зустрічі та переговори» з Україною та росією

Президент США Дональд Трамп запевнив, що його адміністрація вже має заплановані «зустрічі та переговори» з Україною та росією.

Про це повідомляє CNN.

Увечері 2 лютого на базі «Ендрюс» президент США сказав журналістам наступне:

"Ми маємо справу з Україною і росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включаючи Україну і росію".

Він наголосив, що на зустрічах участь братимуть "різні сторони", інших деталей Трамп не вказував.

Трамп, переговори
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 3 февраля 2025
Воскресенье, 2 февраля 2025
Суббота, 1 февраля 2025
Пятница, 31 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023