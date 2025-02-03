Трамп: Вже маємо заплановані «зустрічі та переговори» з Україною та росією

Президент США Дональд Трамп запевнив, що його адміністрація вже має заплановані «зустрічі та переговори» з Україною та росією.

Про це повідомляє CNN.

Увечері 2 лютого на базі «Ендрюс» президент США сказав журналістам наступне:

"Ми маємо справу з Україною і росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включаючи Україну і росію".

Він наголосив, що на зустрічах участь братимуть "різні сторони", інших деталей Трамп не вказував.