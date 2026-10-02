Axios: Маск очолить дослідження Пентагону про війни майбутнього

Ілон Маск уперше після публічної сварки з Дональдом Трампом отримав офіційну роль у його адміністрації. Керівник SpaceX разом із засновником оборонної компанії Anduril Industries Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників США Ньютом Гінгрічем очолить дослідження Пентагону про війни майбутнього.

Новий проєкт отримав назву Project Meridian. Про його запуск міністр оборони США Піт Гегсет оголосив 30 вересня під час виступу на базі Корпусу морської піхоти у Квантіко, штат Вірджинія, повідомляє Axios.

Project Meridian має дати відповідь на два пов'язані питання: як зміняться війни протягом наступних десятиліть і які технології Сполученим Штатам потрібно починати створювати вже зараз.

Гегсет пояснив, що команда шукатиме перспективні види зброї та військові системи, які можуть знадобитися наступним поколінням американців. Учасники Project Meridian мають дивитися далі за нинішні війни та аналізувати потенційні конфлікти 2030, 2050 і навіть 2100 років. Одне із завдань — визначити, що США слід розробляти вже тепер, аби стримувати такі війни.

Перше засідання керівників проєкту планували провести вже 30 вересня. Підсумкові висновки Гегсет очікує отримати протягом 120 днів, причому частину матеріалів засекретять.

Project Meridian став для Ілона Маска першим офіційним поверненням до роботи з адміністрацією Трампа після їхнього публічного конфлікту.