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НБУ: У 2026 році валовий обсяг кредитів у банківській системі збільшився майже на 20%

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Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України станом на 1 вересня 2026 року знизилася до 11,5%. Від початку року показник скоротився на 2,4 відсоткового пункта, водночас загальний обсяг кредитів у банківській системі зріс майже на 20%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

За січень-серпень 2026 року валовий обсяг кредитів у банківській системі збільшився на 269,8 млрд грн, або на 19,8%, і досяг 1,63 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 1,6 млрд грн, або на 0,9%.

У Нацбанку пояснюють зниження частки проблемних позик двома основними чинниками: збільшенням обсягів нового кредитування кращої якості та врегулюванням уже наявних непрацюючих боргів.

Найпомітніше частка непрацюючих кредитів скоротилася у корпоративному сегменті. За вісім місяців вона зменшилася на 3,1 відсоткового пункта — до 13,9%.

Серед кредитів фізичних осіб частка NPL знизилася на 1,1 відсоткового пункта і становила 9,7%.

Скорочення частки проблемних позик зафіксовано в усіх групах банків.

Для банківського сектору така динаміка означає, що активне розширення кредитування поки не супроводжується аналогічним нарощуванням проблемної заборгованості: кредитний портфель зростає значно швидше, ніж обсяг NPL.

НБУ, кредити
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