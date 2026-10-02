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Юристка: Мобілізація не може бути підставою для звільнення працівника з ініціативи роботодавця

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Мобілізація не може бути підставою для звільнення працівника з ініціативи роботодавця - ця гарантія діє протягом усього періоду військової служби, незалежно від її тривалості.

Про це у коментарі УНН розповіла юристка з питань трудового права ТОВ "Юридична компанія "ЛОДЖІК" Яну Сиротенко.

За її словами, відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України, за мобілізованими працівниками зберігаються місце роботи та посада на підприємстві незалежно від форми власності й підпорядкування.

"Проходження військової служби не може бути підставою для припинення трудових відносин", - наголосила Сиротенко.

Юристка зазначила, що чинна редакція статті 119 КЗпП передбачає збереження саме місця роботи та посади, тоді як гарантія збереження середнього заробітку для більшості мобілізованих працівників була скасована змінами до законодавства.

Водночас, за словами юристки, законодавство передбачає обмежений перелік випадків, коли припинення трудового договору з мобілізованим працівником можливе, - зокрема ліквідація підприємства, смерть працівника чи закінчення строку дії строкового трудового договору.

На практиці, зауважила Сиротенко, окремі роботодавці намагаються уникнути виконання цього обов'язку через формальне переведення працівника, виключення посади зі штатного розпису або зміну організаційної структури підприємства. Проте, за її словами, такі дії не звільняють роботодавця від зобов'язань.

"Навіть у разі реорганізації підприємства або зміни структури роботодавець має забезпечити можливість повернення працівника до виконання трудових обов'язків після завершення військової служби", - пояснила юристка.

Вона також звернула увагу, що тривалість перебування працівника на військовій службі не може бути підставою для його звільнення.

"Спроби роботодавця звільнити працівника через тривалу відсутність на роботі у зв'язку з проходженням військової служби є порушенням встановлених законом гарантій та можуть бути оскаржені в судовому порядку", - зазначила Сиротенко.

Окремо юристка попередила про ризики для роботодавця вже після повернення мобілізованого працівника з служби.

"Недопуск працівника до роботи після завершення військової служби або відмова у відновленні його трудових прав є порушенням законодавчих гарантій та може бути підставою для звернення до суду з вимогами про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та захист інших порушених прав", - підсумувала Сиротенко.

Вона також розповіла, що якщо на місце мобілізованого працівника тимчасово прийняли іншу людину за строковим трудовим договором, після повернення основного працівника такий строковий договір підлягає припиненню у зв'язку із завершенням строку його дії.

мобілізація, звільнення, Сиротенко
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