Ченцов: Україна виконала всі умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу в ЄС

Київ виконав всі умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу в Євросоюз й розраховує на початок технічних перемовин до кінця 2026 року.
Про це Суспільному 2 жовтня заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, передає Укрінформ.
Крім цього, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про освіту із зауваженнями Угорщини про нацменшини.
«Що стосується наступних переговорних кластерів, Україна виконала всі умови та технічно готова до відкриття всіх кластерів, що було підтверджено Європейською комісією. Ми розраховуємо на відкриття 2-го і 3-го кластерів у жовтні, та решти до кінця цього року», — сказав він.
Водночас Ченцов визнав, що вступ до ЄС — це процес, що заснований на заслугах. Але за його твердженням, Україна послідовно виконує взяті на себе зобовʼязання.
«Вже відкрито 1-й кластер «Основи процесу вступу до ЄС» та 6-й «Зовнішні відносини», і (Київ — ред.) продовжує виконувати свою домашню роботу, зокрема у сфері захисту прав національних меншин. [...] Черговим кроком у цій роботі стала розробка та внесення до Ради законопроєкту щодо забезпечення освітніх прав корінних народів та осіб, які належать до нацменшин України. Він спрямований на виконання Плану заходів та відповідного проміжного бенчмарку кластера», — розповів віцепрем'єр.
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