Сибіга: 2027 рік має стати роком правосуддя для України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Нідерландам за роботу над бюджетними розрахунками та плануванням діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це йшлося під час зустрічі Сибіги з новим послом Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом, повідомили у МЗС.

“Розраховуємо на подальше лідерство Нідерландів і якнайшвидше завершення роботи над бюджетом”, – наголосив глава МЗС.

Сибіга підкреслив, що країни-партнери мають отримати реалістичні та обґрунтовані розрахунки, які сприятимуть широкій участі у Спецтрибуналі. Це важливо для набрання чинності Розширеною частковою угодою про Керівний комітет Спецтрибуналу та запуску всіх правових механізмів його роботи.

Міністр наголосив також на важливості розміщення Спецтрибуналу в наявному приміщенні в Гаазі, щоб уникнути зайвих фінансових витрат і часових затримок.

“2027 рік має стати роком правосуддя для України. Усі винні мають понести покарання – включно з тими, хто ухвалював рішення про розв’язання цієї агресивної війни”, – зазначив Андрій Сибіга.