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Сибіга: 2027 рік має стати роком правосуддя для України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Нідерландам за роботу над бюджетними розрахунками та плануванням діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це йшлося під час зустрічі Сибіги з новим послом Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом, повідомили у МЗС.

“Розраховуємо на подальше лідерство Нідерландів і якнайшвидше завершення роботи над бюджетом”, – наголосив глава МЗС.

Сибіга підкреслив, що країни-партнери мають отримати реалістичні та обґрунтовані розрахунки, які сприятимуть широкій участі у Спецтрибуналі. Це важливо для набрання чинності Розширеною частковою угодою про Керівний комітет Спецтрибуналу та запуску всіх правових механізмів його роботи.

Міністр наголосив також на важливості розміщення Спецтрибуналу в наявному приміщенні в Гаазі, щоб уникнути зайвих фінансових витрат і часових затримок.

“2027 рік має стати роком правосуддя для України. Усі винні мають понести покарання – включно з тими, хто ухвалював рішення про розв’язання цієї агресивної війни”, – зазначив Андрій Сибіга.

Сибіга
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