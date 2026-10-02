Кравченко: Година простою економіки, спричиненого обстрілами, коштує близько 2 млрд грн

Постійні атаки окупантів не лише створюють проблеми для українських споживачів та призводять до зростання цін на товари і послуги, але, перш за все, завдають величезної шкоди економіці. І сума цього збитку обчислюється мільярдами гривень за кожну годину простою, спричиненого цими атаками.
Про це в інтерв'ю Forbes-Україна розповів міністр економіки України Олександр Кравченко. За його словами, сукупний збиток від російських атак оцінюється приблизно в 10 млрд дол.
За словами міністра, година простою економіки, спричиненого обстрілами окупантів, коштує близько 2 млрд грн, а загальні збитки бізнесу та логістики після початку масштабних ударів вже досягли $ 10 млрд. І частину цих збитків уряд готовий покрити за рахунок створення спеціального фонду на 2−3 млрд дол., який хочуть формувати на 50% з державних і 50% донорських коштів, спрямовуючи на відшкодування збитків по одному об'єкту до 10 млн дол.
Причому, щоб залучити кошти донорів до фонду (зокрема Світового банку), стартовий ресурс у розмірі 1 млрд дол. планується залучити від підвищення ПДВ на 1% (що додасть до інфляції 0,4−0,7%). Бізнес виступає проти, але уряд називає це «найменш поганим рішенням» для стимулювання реінвестування.
Крім коштів донорів для фонду покриття збитків, уряд очікує надходження майже 3 млрд євро від Ukraine Facility на початку жовтня та понад 7 млрд євро до кінця року.
Загалом же ці атаки серйозно вдарили по українській економіці, і якщо на початку року розраховували на зростання у 2,4% ВВП, то у другому півріччі очікується спад темпів ще на 0,5%, а на 2027 рік закладають і зовсім лише 1,3%.
Крім того, міністр економіки підкреслив, що статус заброньованих зараз має близько 1,4 млн працівників. І їх потребує не лише економіка, а й бюджет. Так, середні зарплати на критичних підприємствах зросли до 26 000 грн, принісши бюджету понад 157 млрд грн. Довгострокові правила поки залишаються без змін.
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