Мінекономіки: Костюк не був офіційно запрошений на Карпатський саміт і не брав у ньому участі

Народний депутат Дмитро Костюк, який опублікував фотографії з аквапарку в Буковелі з підписом "За лаштунками Карпатського саміту)", не був офіційно запрошений на захід і не брав у ньому участі.

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки та довкілля України на інформаційний запит Цензор.НЕТ.

"Народний депутат Дмитро Костюк не був офіційно запрошений до участі в Саміті та, відповідно, участі у зазначеному заході не брав", - зазначено в документі за підписом заступника міністра Єгора Перелигіна.

У міністерстві пояснили, що Міжнародний саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива" об’єднав представників центральної та регіональної влади, парламенту, місцевого самоврядування, бізнесу й міжнародних організацій. Представників Верховної Ради запрошували для забезпечення представництва державних інституцій та розвитку співпраці між ними. Однак Костюка, за відповіддю відомства, серед офіційно запрошених не було.

Мета перебування Костюка в Буковелі, чому він пов’язав відвідування аквапарку із самітом та хто оплачував поїздку, проживання й відпочинок — із відповіді міністерства невідомо. Документ не містить відомостей про джерела фінансування цих витрат.